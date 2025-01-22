ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳの八木勇征（２７）が２１日、都内で行われた主演映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」の完成披露上映会に、共演の井上祐貴（２８）、櫻井海音（２３）、椿泰我（２６）と登場した。鈴木おさむ氏の原作・脚本で映画化された作品に、八木は「本読みの段階で味わったことのない、まるで本番を撮っているかのような感覚になった」と没入。役と同じ１８〜２０歳の時だった実際の自分については「１８歳の