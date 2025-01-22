偉大な先輩たちに続けるか――。卓球女子で世界ランキング１７位の木原美悠（２０＝木下グループ）は、２０２４年パリ五輪でリザーブとしてチームのサポートに徹した。近年は五輪でリザーブを経験した平野美宇（木下グループ）、早田ひな（日本生命）が大きな飛躍を遂げており、木原も２８年ロサンゼルス五輪での躍進が期待される。２３日からスーパーシードが登場する全日本選手権（東京体育館）を前に、今回のインタビューで憧