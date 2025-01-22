フジテレビがますます混迷を極めている――。中居正広の女性トラブルを巡り、幹部社員Ａ氏の関与が報じられるなどした影響で、ＣＭを差し止めたスポンサー企業は２０日時点で７５社。長寿番組「くいしん坊！万才」の放送は、１社提供のキッコーマンの要請で見合わせとなるなど、問題は拡大する一方だ。「閉鎖的だ！」などと批判された１７日の港浩一社長の会見から、フジは大パニックとなっている。フジテレビを傘下に持つフジ・