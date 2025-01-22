中居騒動に揺れるフジテレビでスポンサー離れが続く中、キッコーマンが同局で１社提供する５０年以上続く長寿番組「くいしん坊！万才」（日曜・後５時２５分）の放送を当面見合わせるよう要請したことが２１日、分かった。同局は２６日放送分の休止を決めた。中居が出演しない番組の放送の取りやめは初となる。次々ＣＭが差し止めとなる異常事態となっている中、ついに問題は「番組中止」にまで及んだ。キッコーマンはスポーツ