巨人のドラフト２位・浦田俊輔内野手（２２）＝九産大＝が２１日、逆転開幕１軍へのシナリオを描いた。ジャイアンツタウンスタジアムで新人合同自主トレに参加した浦田は春季キャンプ２軍スタート。地元・長崎で行われる３月１１日のソフトバンクとのオープン戦出場に意欲を示した。浦田が大きな目を輝かせた。３月１１日に長崎県営で行われるソフトバンクとのオープン戦について「行きたいです。友達も来てくれると思う」と出