伝説的ロックバンド「ザ・バンド」でキーボードなど担当したメンバー、ガース・ハドソンさん２１日（日本時間２２日）、死去した。バンドの公式フェイスブックで「今日、私たちはザ・バンドの最後のオリジナルメンバーであるガース・“ハニーボーイ”・ハドソンに悲しい別れを告げます」と声明が発表された。享年８７。複数の米メディア報道によるとハドソンさんはニューヨーク州ウッドストックの老人ホームで眠っている間に安