阪神の掛布雅之ＯＢ会長（６９）が２１日、大阪市内で行われた「甲子園歴史館運営会議」の理事会・定例報告会に粟井球団社長らと出席。今年迎える球団創設９０周年を盛り上げるイベントとして“無音試合”の仰天プランを提案した。思い浮かべたのは、鳴り物応援も声援もやめ、野球の音だけが甲子園に響き渡る光景だ。前例があった。「長嶋さんが監督の時に、東京ドームで『球音を楽しむ日』ってあったんですよ」。２０００年６