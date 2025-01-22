まるちゃんは、小学生のときから仲が良い「ななちゃん」という友だちがいました。ななちゃんと中学で同じ部活に入り、変わらず仲良くしていました。ところが、ななちゃんと同じクラスの「あずちゃん」が加わったことで、関係が崩れ始めます。あずちゃんはまるちゃんを無視し始めます。まるちゃんはあずちゃんに貸していたマンガを返してもらうため、勇気を出して話しかけました…。まるちゃん(@marugram.illust)さんが中学生のころ