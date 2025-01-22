阪神は２１日、兵庫県西宮市内でスタッフ会議を開き、春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。ドラフト３位・木下里都投手（２３）＝ＫＭＧホールディングス＝はドラフト１位・伊原とともに新人での宜野座キャンプスタートとなった。振り分けに「レベルの高い選手が多いと思いますが、そのレベルを間近で体感出来ることが何よりうれしい」と喜び、「いろんな話を聞いて学ばせていただきたい」と意気込んだ。鳴尾浜で行