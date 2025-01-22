阪神・桐敷拓馬投手（２５）が２１日、コンディションに細心の注意を払う考えを明かした。昨年はリーグ最多の７０試合に登板。蓄積疲労が心配される中、「いつもより肩と肘の張りは多少出るけど、少しずつ上げていくというのは変わらない。今のところ順調。去年以上に体と相談しながらやっていきます」とうなずいた。自主トレ最終日はブルペンでカットボールやツーシームなど変化球を交えて３０球を投げた。「６、７割ぐらいで