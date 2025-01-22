阪神・岩崎優投手（３３）は２１日、静岡県の草薙球場で桐敷、及川、川原、栄枝と行う自主トレを打ち上げた。春季キャンプは２年連続で２軍の具志川組スタート。藤川監督から調整を一任された形だが、「自分のペースとはいえ、しっかりやらないといけない」と守護神の自覚を口にした。昨春と違い、チーム宿舎は１軍の宜野座組と同じホテルとなる。藤川監督は「キャリアをしっかりとリスペクトした上で、帰ってきたら話し合いも