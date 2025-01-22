完全復活が待ち望まれるボルドグフーシュ。長期ブランク明けのチャレンジCを4着にまとめて変わり身必至の2戦目だ。火曜朝は坂路を駆け上がり、最終追いに備えたが前走時とは素軽さが違う。宮本師は「前走後は社台ファーム鈴鹿でリフレッシュ。先週は坂路でやって、まずまずの時計（4F52秒5〜1F11秒9）。1回使った効果は大きい」と胸を張る。22年には菊花賞、有馬記念でともに2着の実力馬。能力はここでも屈指のはず。