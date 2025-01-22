昨年暮れの有馬記念を除外されたライラックが満を持して出走する。相沢師は「在厩で調教を積んできた。前走（エリザベス女王杯6着）時に減った体重も戻ったし、好調を維持している」と好感触。「牡馬相手だけに強気なことは言えないが、中山2200メートルは合いそうだ」とコース適性に期待を寄せた。