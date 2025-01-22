今春オープン予定となっている、兵庫県尼崎市内の阪神２軍施設「ゼロカーボンベースボールパーク」を藤川監督、平田２軍監督ら首脳陣が２１日に視察。藤川監督は「一言で素晴らしい。メジャーに近い」と絶賛した。日米数々の施設を見てきた指揮官が、興奮気味の様子で見て回った。中でも甲子園球場に隣接するものより、１．５倍の広さを誇る室内練習場は圧巻。「どう生かすかになりますから、平田監督としっかり話し合いながら