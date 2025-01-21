日本の地方自治体を支援するための寄付制度である「ふるさと納税」。楽しみなのはやっぱり返礼品。寄付先の自治体から地域の特産品や名産品の数々をゲットできて、しかも地域貢献までできると一石二鳥。今回は総務省がまとめた「2023年度の寄付件数」に基づいて「北海道」のふるさと納税ランキングを発表。寄付件数の多い順にベスト10を発表します。広大な大地に豊かな自然…新鮮な海鮮や乳製品が人気日本の最北端に位置し、四方を