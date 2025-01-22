ºå¿À¤Î1¡¢2·³¼óÇ¾¿Ø¤¬21Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Ë3·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¥Õ¥¡¡¼¥à¿·»ÜÀß¡Ö¥¼¥í¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¤Î¾ÜºÙ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î1¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Æ°ºî¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤ÎÆ°¤­¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÎÏ¤¬¡¢¤É¤Î²Õ½ê¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤­¤ë¹âÀ­Ç½Ê¬ÀÏÁõÃÖ¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¥È¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ2·³ËÜµòÃÏ¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄSGL¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢»î¹çÃæ