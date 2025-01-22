ドジャースのムーキー・ベッツ外野手（３２）が２１日、都内で開催された伊藤園の「『お〜いお茶』×『大谷翔平』新プロジェクト、ＭＬＢ／ＭＬＢ東京シリーズ／ＬＡドジャースとの新契約発表会」にサプライズゲストとして登場。大谷翔平選手（３０）との交流を明かし、３月のＭＬＢ東京シリーズ２試合で大谷が３本塁打を放つことを予告した。伊藤園は２５年からＭＬＢ及びドジャースとパートナーシップ契約を結んだことを発表。