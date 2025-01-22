タレント・中居正広（５２）と女性とのトラブルに局員が関与したと報じられているフジテレビが、「くいしん坊！万才」（日曜、後５・２５）の２６日からの放送を見合わせることを２１日、発表した。１社提供スポンサー・キッコーマンの要請によるもので、２６日分は代替番組で対応する。「シオノギ・ミュージックフェア」（土曜、後６・００）の１社提供スポンサー・塩野義製薬は同日、社名の削除などを検討していることを発表。