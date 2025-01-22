スマートフォンに表示された「X」のロゴ＝2023年7月（ロイター＝共同）【パリ共同】フランスの左派系紙リベラシオンは21日、米実業家イーロン・マスク氏が所有するX（旧ツイッター）への投稿を停止すると発表した。フランスの有力紙ルモンドも20日に発表するなど、欧州メディアのXへの投稿停止が相次いでいる。リベラシオン紙は声明でXについて「われわれの新聞の価値観と相いれない」と強調した。フランスでは有力地元紙ウ