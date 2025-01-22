巨人・吉川尚輝内野手（２９）が２１日、川崎市内のジャイアンツ球場で自主トレを公開。ノックやマシン打撃などで汗を流し、今季の日本一への強い思いを語った。昨季は自身初の全試合出場で打率・２８７、５本塁打、４６打点。昨季途中からは３番打者を担い、ベストナインとゴールデングラブ賞を獲得して飛躍の年となった。だが、チームはリーグ優勝もＣＳファイナルＳで敗退。それだけに吉川も「リーグ連覇して日本一。そこに