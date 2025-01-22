オリックス・田嶋大樹投手（２８）が２１日、今シーズンへ大胆な改良を加えた新フォームに手応えを示した。この日、大阪市内の球団施設でブルペン投球。オリオールズ・菅野が巨人時代に１４勝を挙げた２０年ごろに取り入れていた、両腕から始動する投球に酷似した投法を披露した。劇的に変わっていた。田嶋が半円を描くように胸の前のグラブと左手を左肩付近へ引いてから右足を上げてボールを投げ込む。「菅野さんみたいな感じ