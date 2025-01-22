全日本大学野球連盟は２１日、横浜市内で監督会を行った。大学日本代表の監督を務める慶大・堀井哲也監督（６２）が監督会会長に再任され取材対応。６年ぶりに国内で開催される日米大学野球選手権大会（７月８日開幕）に向け、今秋ドラフト１位候補の創価大・立石正広内野手（３年・高川学園）に期待を寄せた。「立石君が中心打者として入ってくれることが大事」立石は昨夏も大学日本代表に選出され二つの国際大会で４番を経