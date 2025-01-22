ヤクルトは２１日、都内で１、２軍合同のスタッフ会議を開催し、ドラフト１位・中村優斗投手（２１）＝愛知工大＝をキャンプは宮崎県西都市での２軍からスタートさせることを決めた。高津監督は「万全ではない」と明かした。最速１６０キロを誇る剛腕は上半身の違和感を訴え、新人合同自主トレの１５日以降はノースロー調整を行ってきた。この日、キャッチボールを再開した右腕は「徐々に上げていきます」と焦らずに調整を進め