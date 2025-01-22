サトノエピックは得意のダートに戻って巻き返しを期す。「もう少しピリッとしてほしいが、いつも気合を表に出さない、おとなしい馬だから。状態自体は昨春と変わっていない」と国枝師。課題を挙げつつも「前走（アンドロメダS14着）は芝のオープンで厳しかったが、今度は昨春に実績を残したダート。初の中京も問題ないはず」と期待する。左回りは久々だが東京未勝利戦で圧勝経験があり、一撃の魅力は十分だ。