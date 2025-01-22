ＤｅＮＡ・山崎康晃投手（３２）が２１日、神奈川県横浜市内で自主トレを公開した。標高３０００メートル相当の酸素濃度の環境下で行う「低酸素トレーニング」を敢行。苦悶（くもん）に顔をゆがめながらも、自らを追い込んだ。平地の約７０％の酸素濃度に調整する機械を用い、そこからチューブでつないだマスクを装着。そのまま腹筋などのサーキットメニューをこなすハードな取り組みだ。ラグビー日本代表なども取り組んでいる