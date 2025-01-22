スチュワート・ローズ元服役囚＝2017年6月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】AP通信は21日、2021年の米議会襲撃事件で扇動共謀罪などに問われた極右団体オースキーパーズの創設者スチュワート・ローズ服役囚や、極右組織プラウド・ボーイズの元リーダー、エンリケ・タリオ服役囚が出所したと報じた。トランプ大統領が20日、両元服役囚を含む事件で訴追されたほぼ全員に恩赦や減刑を与えていた。両元服役囚は議会襲撃