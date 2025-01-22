1月22日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道266・・・宇城市松橋町（歩行者妨害・シートベルト）国道267・・・人吉市蓑野町（スピード違反）国道324・・・天草市有明町（携帯電話・シートベルト） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨