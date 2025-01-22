食べ物による窒息・誤嚥事故に注意を呼びかける三原こども政策担当相（こども家庭庁のユーチューブより）三原じゅん子こども政策担当相（参院神奈川選挙区）は２１日、保育所や家庭などで食べ物による窒息・誤嚥（ごえん）事故が多発しているとして、こども家庭庁の公式ユーチューブなどにメッセージ動画を公開し、「子どもが普段食べているものでも事故につながることがある」と注意を呼びかけた。三原氏は、「リンゴ、ブドウ