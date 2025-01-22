タレント・中居正広（５２）の女性トラブルを巡り、フジテレビ社員の関与が報じられた問題で２１日、村上誠一郎総務相（７２）が同局に対して苦言を呈した。総務省は電波法に基づき、テレビ局に免許を交付している。そのトップである村上氏の発言について、政治評論家の有馬晴海氏は「放送権は政府が持っているため、この社会的な問題は放置できない。発言は総務省の総意であり『このままだと、国民の同意を得られず、更に炎上