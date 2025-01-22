阪神のドラフト１位・伊原陵人投手（２４）＝ＮＴＴ西日本＝が２１日、春季キャンプのメンバーの振り分けで１軍の宜野座組スタートが決定した。阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の中田良弘氏が投球フォームを解析。「バランスの良さと豪快さが共存」と期待を寄せた。◇◇まず一連の写真を見渡すと「ダイナミック」、「真上から投げ下ろす」という印象を受ける。上背は高くないと聞くが、それを補ういいフォームに見え