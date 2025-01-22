「大相撲初場所・１０日目」（２１日、両国国技館）平幕の王鵬が玉鷲を寄り切り、勝ち越しを決めた。２敗で優勝争いのトップを１差で追走。昭和の大横綱、大鵬を祖父にもつ２４歳は来場所の新三役、今場所の賜杯への意欲を隠さなかった。平幕金峰山は小結阿炎に突き落とされて初黒星を喫したが、１敗だった千代翔馬が敗れ、単独トップは変わらず。２敗は尊富士を加えた３人。大栄翔を退けて連敗を２で止めた綱とりの大関豊昇龍