日々トレセンや競馬場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は東京本社・後藤光志（29）が担当する。今月20日、20歳の誕生日を迎えた“新成人”石田拓郎に話を聞いた。飛躍を期す2025年シーズン。二十歳の誓いとして「20勝」を目標に掲げた。法律上の成人は18歳となったが、成人式を「二十歳の集い」とする地域も多く、日本では20歳を区切りとする考えは根強い。20日に晴れ