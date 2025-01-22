「卓球・全日本選手権」（２１日、東京体育館）開幕して男女のシングルス１、２回戦が行われ、女子で今大会最年少の１１歳、松島美空（みく）＝京都＝は１回戦で樋口美空（みく）＝岡山・山陽学園高＝に３−２で競り勝ち、２回戦では戸高彩夢（あむ）＝大分・明豊高＝に３−０で快勝して３回戦に進んだ。女子で３連覇を狙う早田ひな（日本生命）や、男子で昨年覇者の張本智和（智和企画）らシード選手は、２３日の４回戦から登