バドミントン日本代表の新ヘッドコーチを務める大堀均氏（５６）が２１日、都内で行われた就任会見に出席し「今年５７歳。人生最後の挑戦、大仕事と位置づけて、覚悟を持って取り組みたい。（２０２８年ロサンゼルス五輪は）３つのメダルが目標」と所信表明した。また、２５年の日本代表も発表。女子シングルスでは山口茜（再春館製薬所）、昨年末の全日本選手権を制した宮崎友花（山口・柳井商工高）らが名を連ね、女子ダブル