【ワシントン共同】AP通信は21日、2021年の米議会襲撃事件で実刑判決を受け服役していた極右組織元指導者らが続々と出所したと報じた。トランプ大統領が20日、元指導者を含む事件で訴追されたほぼ全員に恩赦や減刑を与えていた。