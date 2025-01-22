インターネット上で無修正のわいせつ動画のデータを販売するグループが摘発され、映像制作会社の社長ら男5人が警視庁に逮捕されたことがわかりました。逮捕されたのは東京・板橋区の映像制作会社の社長・林宗平容疑者（61）ら男5人で、インターネット上で無修正のわいせつ動画のデータを販売したなどの疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、林容疑者らはアダルト動画サイトを運営していて、客にポイントを購入させ商品を