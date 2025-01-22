かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティABCテレビ『これ余談なんですけど・・・』 ©️ABCテレビ 22日（水）は、ラブレターズ、鬼越トマホークが来店。今年勝負の2組が芸能界で生き残るコツなど様々な余談を語り合う。 ©️ABCテレビ キングオブコント2024で優勝して以来、テレビ局をハシゴするようになり、「今す