発電施設の管理などを手がける「新日本サービス」（東京都港区）が、架空の経費を計上して利益を少なく見せかけたとして、東京国税局から2023年2月期までの5年間に約5億円の所得隠しを指摘されたことがわかった。東京国税局＝東京都中央区関係者への取材によると、同社は約4億円を業務委託費名目で複数の業者に支払い、その後に約8割の約3億円を簿外で同社に現金で戻させ裏金にしていた。国税局は、同社が裏金の使途先を具体