俳優の溝端淳平（35）が21日、都内で米映画「キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド」（2月14日公開）のキックオフイベントに出席した。元日に年下の一般女性との結婚を発表してから初の公の場。14年「キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー」からファルコンの日本語吹き替えを担当し、7作目でキャプテン・アメリカを継承。「分身のように思っていたキャラクター。正式に主役として帰ってこられ感慨深い