菊花賞2着へデントール（牡4＝木村）は天皇賞・春（5月4日、京都）を上半期の目標に掲げ、始動戦はダイヤモンドS（2月22日、東京）が候補。毎日王冠1着後、蹄の炎症でマイルCSを回避したシックスペンス（牡4＝国枝）は中山記念（3月2日）で始動。ともにキャロットファームが発表。日経新春杯5着サトノグランツ（牡5＝友道）は昨年3着に敗れたアミールT（2月15日、カタール・アルライヤン）に再遠征。カーバンクルS1着エイ