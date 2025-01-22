ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」の大森元貴（28）が、一発勝負で歌を収録するYouTubeチャンネル「THEFIRSTTAKE」に初挑戦した。女性9人組「NiziU」とともに出演した。歌唱するのは作詞作曲・プロデュースを担当したNiziUの最新曲「AlwayS」。昨年4月のライブで交流したことをきっかけに誕生した曲。大森のダンス力の高さから「10人目のNiziU」と呼ばれることもあり、今回だけの貴重なパフォーマンスが期待される。