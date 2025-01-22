女優の高橋ひかる（23）がTBSドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」（火曜後10・00）で初の研修医を熱演している。点滴の針の挿入など医療の技術を学び「日々いろんなケースに対応するお医者さんの素晴らしさと格好良さを改めて感じた」。研修医の日常生活での葛藤なども描写。「いろんな考えを持った人が出てきて、人生にどう向き合うかも描かれる。毎日お仕事を頑張っている方の活力になる作品」とアピールした。昨年