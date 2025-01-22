◇プロボクシングWBA女子世界ミニマム級王座決定戦10回戦○黒木優子《判定3ー0》ソ・リョギョン●（2025年1月21日東京・後楽園ホール）元女子世界アトム級統一王者の黒木が3―0の判定勝利で約1年ぶりに世界王者返り咲きを果たした。序盤は前に出る相手に苦戦。接近戦で相手のパンチを浴びる場面もあったが、カウンターで応戦し、競り勝った。不完全燃焼の内容に、勝ち名乗りを受けた直後は「練習で教わったことが何もで