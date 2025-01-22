日本バスケットボール協会（JBA）前会長でエグゼクティブアドバイザーの川淵三郎氏（88）が21日、NBAレーカーズに所属する八村塁（26）の一連の発言をバッサリ切り捨てた。都内で行われた記者会見の場で、男子日本代表のトム・ホーバス監督（57）への不満を口にした日本のエースに対して初言及。「断固許せない」と怒りをあらわにした。川淵氏が、強い口調で八村を断罪した。「日本協会の理事会で決まった監督が駄目だというの