全日本大学野球連盟の監督会が横浜市内で開催された。同連盟・小山克仁審判部長による規則説明が行われ、今季から日本野球機構（NPB）で解禁される牛骨による「表面加工」された木製バットについては検証時間を設けるため今季導入を見送り、従来は認められていた「NPBロゴマーク」入りのバットが公式戦で使用できないことが周知された。大学代表の監督を兼務する慶大・堀井哲也監督は7月の日米大学野球選手権（神宮ほか）に