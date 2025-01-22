冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２１日、横浜市でフィギュアスケート選手権大会の女子予選Ｂ組と男子予選、盛岡市でスピードスケート選手権大会の男女１５００メートルと５００メートル、男子１万メートル、北海道苫小牧市でアイスホッケー選手権大会の１回戦が行われた。長野県勢は、スピードスケート女子１５００メートルで小海の関口綾野選手（１年）が優勝し、東京都市大塩尻の三