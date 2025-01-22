★突破力を難題の解決に生かせ★「独裁者」になると公言してはばからず、「米国第一」のためなら友好国であっても力でねじ伏せようとする。異形の米国大統領が、４年ぶりに戻ってきた。米国自身が主導してきた国際秩序や民主主義を不安定化させることになるのか。不確実性に満ちた時代が再び幕を開けた。バイデン路線を転換ドナルド・トランプ氏が第４７代米大統領に就任した。厳しい寒さのため、就任式の会場は、連邦議会