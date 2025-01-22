無修正のアダルトビデオの動画をサイトに配信したなどとして、映像制作販売会社社長の男らが、警視庁に逮捕されていたことがわかりました。捜査関係者によりますと、映像デジタルコンテンツ制作販売会社「グラビジョン」社長・林宗平容疑者（61）ら5人は2024年夏ごろ、東京・板橋区の会社事務所で無修正のアダルトビデオの動画データを複数回保存し、インターネット上で不特定の人が閲覧できる状態にした、わいせつ電磁的記録等送