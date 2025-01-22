シンガー・ソングライターの.ENDRECHERI.として活動する堂本剛（45）が21日、東京・渋谷ストリームホールで22日に開幕する美術展「ストリートアートの進化と革命展」（3月23日まで）の取材会を行った。同展のテーマ曲「.ENDRECHERI.Brother」を担当。バンクシーら国内外のストリートアート約100点を一足早く内覧し「ストリートアートはひとつの平和の形なんだと実感した」と感想を語った。