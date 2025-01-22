NEWSのメンバーで作家の加藤シゲアキ（37）が21日、22日発売の短編集「あえのがたり」（講談社）の取材会を都内で行った。能登半島地震の復興支援を目的とし、印税相当額と売り上げの一部を寄付するチャリティー企画。作家の今村翔吾氏（40）、小川哲氏（38）とともに呼びかけ人となった。タイトルの「あえ」は能登の言葉で「おもてなし」の意味。3人のほか、朝井リョウ氏（35）ら7人がおもてなしをテーマにした短編集。加藤は